Женщина оплачивала покупки банковской картой, найденной в банкомате.

В середине июня текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты обратился 42-летний местный житель. Мужчина пояснил, что несколько дней назад потерял банковскую карту, а затем на его телефон стали поступать смс-сообщения о списании денежных средств, после чего он заблокировал карту. Общий ущерб превысил 6400 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проанализировали информацию о платежах, изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, где происходила оплата банковской картой. В результате проведенной работы по подозрению в причастности к хищению денежных средств была задержана 44-летняя безработная местная жительница.Фигурантка свою вину признала, пояснив, что нашла банковскую карту в банкомате на одной из городских улиц. Пользуясь тем, что карта имела бесконтактную технологию оплаты, злоумышленница несколько раз использовала её для приобретения товаров в продуктовых магазинах. Когда денежные операции по карте были заблокированы, выбросила ее.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).