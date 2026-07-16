Во Владимирской области во второй раз стартовал региональный этап Национальной премии «Человек труда». В центре внимания – представители самых разных профессий, каждый день работающие на

Во Владимирской области во второй раз стартовал региональный этап Национальной премии «Человек труда». В центре внимания – представители самых разных профессий, каждый день работающие на развитие региона и страны. Впервые конкурс прошел в 2025 году по инициативе «Единой России» в рамках партийного проекта «Выбирай свое». Уже тогда было подано более ста заявок со всех районов