50 мужчин и женщин прошли осмотр в рамках нацпроекта «Семья».

Специалисты Областного перинатального центра организовали выездной день диспансеризации на базе Собинской поликлиники. Подобные осмотры проводятся для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет в рамках реализации национального проекта «Семья».Всего к медицинским экспертам обратились 50 человек. Женская часть пациентов прошла обследование у гинекологов и врачей ультразвуковой диагностики под началом Натальи Денисовой. Мужчин принимал уролог местной больницы.По итогам визита некоторым пациентам диагностировали патологии, требующие хирургического вмешательства. Дальнейшее оперативное лечение эти люди будут проходить в условиях Областного перинатального центра.