Перерасчет будет! Региональный оператор «Биотехнологии» взимал плату с жителей за неоказанную услугу.

Перерасчет будет! Региональный оператор «Биотехнологии» взимал плату с жителей за неоказанную услугу. Со второй зоной компания работает с конца прошлого года. Но из-за неготовности инфраструктуры к приемке и переработке мусора услуги оказываются некачественными. Сначала в общественную организацию потребителей стали поступать жалобы о некорректном вывозе мусора. При проверке документации «Народный контроль» выявил несоответствия в публичном договоре. Там в перечне услуг была указана обработка, которая на самом деле не проводилась. Антимонопольная служба подтвердила некорректность договора, а департамент природопользования - неоказание услуги. И только после проверок «Общества защиты прав потребителей» «Биотехнологии» заключили договор на обработку отходов.Группа граждан потребовала перерасчет. После обращения в участок Ленинского мирового суда "Народный контроль" добился справедливости. Активистам деньги вернули. Но пересчитать тариф нужно всем жителям второй зоны. Для решения проблемы общественная организация отправила запросы в департамент природопользования, в Роспотребнадзор, на мусорноперегрузочную станцию и подготовила исковое заявление в суд.Алексей Смирнов, председатель правления Межрегиональной общественной организации потребителей «Общество защиты права потребителей»:-Мы прекрасно понимаем, что те деньги, которые сейчас биотехнологии сейчас не запускают на обработку. Они эти деньги экономят. Раз они эти деньги экономят, значит они услугу не оказывают. Раз услуга не оказывается, вы должны сделать перерассчет. Это то, что касаемо неопределенного круга лиц.Сами биотехнологии, они это подтверждают. Был прямой эфир, где они сказали: "Действительно, услуга оказана не полностью". Оказана не полностью - это означает некачественно, а раз некачественно, должен быть сделан перерасчет.