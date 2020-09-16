По словам аудитора Счетной палаты, наша область входит в десятку регионов с наименьшей обеспеченностью населения врачами.
Счетная палата Владимирской области провела аудит эффективности использования бюджетных средств департаментом здравоохранения, направленных на кадровое обеспечение учреждений здравоохранения региона.
По словам аудитора Счетной палаты, наша область входит в десятку регионов с наименьшей обеспеченностью населения врачами. Средняя обеспеченность врачами по России в 2018 году составляла 37,4 на 10 тысяч населения. В нашей области на 1 июня этого года количество врачей составило 3 762 человека при штатной численности почти 8 тысяч, среднего мед персонала - 10 813 человек при утвержденной штатной численности 18000. При этом фактически занято 81% ставок врачей и 89% ставок среднего медперсонала, что свидетельствует о высоком уровне совместительства, - сообщила Ольга Осадчая. Анализ показал, что превалирует доля врачей предпенсионного и пенсионного возрастов.
Аудит показал, что отток медицинских кадров нивелирует все меры, предпринимаемые департаментом здравоохранения по привлечению работников. В итоге Счетная палата не смогла признать эффективной деятельность облздрава. В адрес департамента аудиторы направили письмо с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.
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