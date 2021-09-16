Начался новый деловой сезон, и в видеосервис Wink возвращаются прямые трансляции настоящих кулачных боев — прекрасное средство сбросить напряжение после офисных сражений. 18 сентября в

Начался новый деловой сезон, и в видеосервис Wink возвращаются прямые трансляции настоящих кулачных боев — прекрасное средство сбросить напряжение после офисных сражений. 18 сентября в режиме реального времени смотрите первые после двухмесячного перерыва бои профессиональной организации MMA1 «Наше дело». А 24 сентября снова сойдутся в бескомпромиссных поединках бойцы TOP DOG. «Наше дело» окончательно сформировалась как