Пожарные ликвидировали возгорание

Днём 16 октября в МЧС поступил вызов о возгорании в доме №18 на улице Большой Московской во Владимире. В здании находятся несколько кафе и ресторанов, всех посетителей вывели на улицу. По прибытии было установлено, что при проведении кровельных работ произошло загорание кровли на 3-м этаже (караоке-клуб «Сири»).«На вызов были направлены значительные силы и средства, так как объект находится в центре города, в месте большого скопления людей. В 15:33 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара сгорели частично обрешетка кровли и имущество на 3-м этаже на площади 50 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.Пожар ликвидировали усилиями 35 человек и 11 единиц техники. В загоревшемся здании находится ресторан «Вилла», «Питейный дом купца Андреева», караоке «Сири», «Снэк-Бар», букмекерская контора, а также несколько магазинов. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.