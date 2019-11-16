Его улицы не раз превращались в съемочную площадку. А многие фильмы, снятые во Владимире, вошли в золотой фонд мирового кино.

Его улицы не раз превращались в съемочную площадку. А многие фильмы, снятые во Владимире, вошли в золотой фонд мирового кино. На выставке Владимирская история киностудии "Мосфильм" - уникальные фотоматериалы с мест съемок, книги и интервью. Коллекция постоянно пополняется новыми экспонатами, рассказывает библиотекарь Елена Пищулина. Помогают и на киностудии.Елена Пищулина, главный библиотекарь отдела литературы по искусству областной научной библиотеки: «Благодаря "Мосфильму" мы имеем такие прекрасные фотографии, которых нет нигде, в интернете потому что вот фильм "Поджигатель" он вообще не известен.»Всего на владимирской земле снято более 70 кинолент. Сцены из таких фильмов, как «Андрей Рублев», «Мой ласковый и нежный зверь», «Баллада о солдате» и многих других знакомы каждому, но по-настоящему знаковые киноместа Владимира знают только преданные поклонники важнейшего из искусств.Александр Сыпченко, корреспондент: «Данный перекресток знаком всем любителям фильма - Полеты во сне и наяву. Именно на этом месте герой Олега Янковского падает в обморок, чтобы привлечь внимание возлюбленной, которая находится на противоположной стороне улицы. С 1983 года здесь практически ничего не изменилось, стало больше дорожных знаков и исчез пешеходный переход, который находился в этом самом месте.»В нескольких кадрах кто-то из владимирцев узнает и себя - жители города с удовольствием участовали в массовке. Исторический облик древних городов, удивительная природа привлекают и сегодня самых известных режиссеров . Среди них - Никита Михалков, Николай Досталь, Анна Меликян. А какие фильмы помнят владимирцы?Анна Петрова, местная жительница: «Я не люблю телевизор, а почему? Потому что есть Интернет, а ещё читайте книги.»- Фильм "Полеты во сне и наяву" знаете?- Обязательно, очень красивый, - говорит Надежда Челышева, местная жительница.- А Вы знали, что его снимали на этом месте?- Да, знала. Раньше очень читали "Советский экран" там все рассказывалось. Андрей Рублев в Оргтруде снимали. Это я знаю точно сама там жила раньше. Сидели на крыше и смотрели, как там кони бегали, татары, все такое прочее.Наиболее полно архитектура Владимиро-Суздальского княжества представлена именно в фильме "Страсти по Андрею" или "Андрей Рублев". Лента - повествование описывает период Руси начала XV века, она состоит из 8 историй, увиденных глазами иконописца Андрея Рублева. В последней новелле «Колокол» роль подростка Бориски, которому грозит смерть, исполнил молодой актер Николай Бурляев. Роль буквально была отвоевана у режиссера, вспоминает народный артист.Николай Бурляев, актер, режиссер, народный артист России: «Я это все помню, но это уже как сон, сладкий сон. Сладкий потому что радость была, что мы опять с Тарковским работаем вместе, как и в "Ивановом детстве", что я отвоевал у него право играть эту роль, роль Бориски-литейщика колоколов, на которую он меня не планировал вовсе. Он для меня планировал другую роль, роль ученика Андрея Рублева Фомы, которую потом в фильме блистательно сыграл Кононов Миша, он попробовал, и проба была удачная, он понял, что это я, и я должен делать эту роль.»Часть сцен снята в Успенском соборе. Причем он сам чуть не сгорел во время съемок пожара. В этом году фильму исполнилось 50 лет. Кино-шедевр Андрея Тарковского посмотрело более 3 миллионов советских гражданАлександр Сыпченко, корреспондент: «У фильмов, снятых во Владимирской области, с каждым годом появляется все больше интересных фактов. У меня в руках копия постера фильма "Андрей Рублев", на нем изображена икона "Спас Вседержитель", оригинал данного постера подарен культовому американскому режиссеру Квентину Тарантино во время его визита в Москву в этом году. Дело в том, что Квентин - давний поклонник творчества Андрея Тарковского.»Александр Сыпченко, Максим Котов. "Вести-Владимир"