Сегодня трудно представить, что художник Георгий Парфенов когда-то даже не ходил в церковь. Сегодня он рисует во славу Божию. И на средства от продажи картин восстанавливает храмы.

Сегодня трудно представить, что художник Георгий Парфенов когда-то даже не ходил в церковь. Сегодня он рисует во славу Божию. И на средства от продажи картин восстанавливает храмы.Так рабочий день начинает отец Георгий Парфёнов, священник и член Союза художников Владимирской области. На машине он добирается до самых красивых мест региона. С собой пастель. Здесь оживает пейзажный этюд.Георгий Парфёнов, настоятель храма Александра Невского: “Это наш живой материал. Мы впитываем оттуда оттенки, миллион оттенков, лёгкость ветра, запахи, и они в этюде присутствуют даже в маленьком”.На машине отец Георгий преодолевал даже затопленные в половодье луга. Этюды для этого пейзажа написаны чуть ли не по колено в воде. Его картины - в Канаде, Англии, Грузии, Америке и Франции. Но этюды художник не продаёт. Они - источник вдохновения для больших полотен. Их отец Георгий пишет в этой мастерской в родовом доме. Тут он впервые взял в руки масляные краски.Георгий Парфёнов, настоятель храма Александра Невского: “Я выпросил у мамы тюбик фиолетовой краски вот такой. Не знаю, зачем он мне был нужен, но мне очень хотелось. Когда он у меня оказался в руках, нюхал запах этой краски, вымазал деревянную линейку и получил колоссальное удовольствие”.За плечами художественное училище, затем семинария. Путь к Богу для отца Георгия неразрывно связан с искусством. Эта картина - память об одном из первых мест служения. Церковь в селе Кутуково Суздальского района отец Георгий восстановил вместе с прихожанами. Затем реставрация храма Смоленской иконы Божьей Матери в селе Подберезье. Возрождение храмов и церквей - ещё одно дело жизни.Георгий Парфёнов, настоятель храма Александра Невского:“Храмы доставались без окон, без дверей, с проломленными окнами. Я ощутил божественную помощь в этих делах. Не только в деле спасения души прихожан и своей, но и в деле спасения этих храмов, потому что храмы - это дом Божий”.В порядок отец Георгий приводит и храм Александра Невского в Судогде - церковь, где он служит сейчас. Этой лестнице батюшка хочет вернуть прежний вид. Содрать старую краску и покрасить под белый камень.- Выщербленные ступени.Они говорят о чём - о времени, о людях, которых давно уже с нами нет, которые поднимались на второй ярус и там молились. Ну это были заключенные в кандалах. Потому что это тюремный храм.Из-под слоя советской краски на свет появляются и старинные фрески. Они - ещё одно напоминание о "тюремном" прошлом церкви.- Это же ведь сюжет, когда ангел выводит Петра из темницы, апостола Петра.Работы ещё много. Не сделана подсобная часть, не очищены стены второго этажа. Но отец Георгий не унывает. Восстанавливать храм помогают прихожане. Когда его отреставрируют, и он появится на пейзажных этюдах.Нина Глизница, Семён Карпов, "Вести-Владимир".