Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 160 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 21 352 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (39 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 160 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 21 352 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (39 новых пациента за сутки). На втором месте Муром (16 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Гусь – Хрустальный (15 новых КОВИД-носителей) Общая статистика по области выглядит сейчас