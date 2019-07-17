Фигуристка Елизавета Туктамышева не выступит на Олимпийских играх 2022 года. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Твиттере.

Фигуристка Елизавета Туктамышева не выступит на Олимпийских играх 2022 года. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Твиттере."Официальное объявление. Я не собираюсь выступать на Олимпиаде в Токио. Как они сказали, из-за технических причин. Я была уверена, что Игры в Японии станут моим лучшим шансом. Мое проклятие реально, еще одна пропущенная Олимпиада", — написала Елизавета.Пока неизвестно, что кроется за словами "они" и "технические причины". В прошлом сезоне Туктамышева не попала в состав сборной России на чемпионат мира.