Подготовка к холодам идёт по плану. Как именно – чиновники горадминистрации рассказали депутатам Горсовета на заседании комитета по жизнеобеспечению. Из-за коронавирусных ограничений

Подготовка к холодам идёт по плану. Как именно – чиновники горадминистрации рассказали депутатам Горсовета на заседании комитета по жизнеобеспечению. Из-за коронавирусных ограничений журналистов на заседания не приглашают. Следить за работой комитета приходится по видеотрансляции. Расслышать удалось, что сейчас рабочие промывают и опрессовывают системы в многоквартирных жилых домах, заменяют трубы отопления, восстанавливают теплоизоляцию, ремонтируют фасады, цоколи,