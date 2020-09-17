МЧС снова предупреждает о штормовом ветре и грозе.

Дождь - обычное явление для осенней погоды. Но МЧС сообщает не просто о непогоде, возможно во Владимирскую область придет штормовой ветер и даже гроза. Вот грозу в середине сентября действительно не ждешь. Да и порывы ветра до 20 м/с бывают нечасто. Но таковы прогнозы Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей средыВпрочем, не все специалисты с этим согласны - на популярных погодных сайтах сведения различаются.ГУ МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями, нарушением в работе водоотводящих систем.Кроме того, возможны подтопления низких участков местности.Не оставляйте автомобили под рекламными щитами и деревьями во избежание повреждений транспортных средств.В случае возникновения происшествий звоните по номерам телефонов 01, 101 и 112.