Так же в детском саду №6 округа закрыты сразу две группы.

В Муромском районе сразу четыре класса закрыты в гимназии №6, там у двух сотрудников и двенадцати детей лабораторно подтвердили заболевание. Два класса закрыты в лицее №1, коронавирус там выявлен у шести сотрудников и шестнадцати детей. По одному классу закрыты в школах №3 (коронавирус у одного ребенка и одного сотрудника), №4 (у двух детей), №15 (два сотрудника, два ребенка), №28 (один сотрудник, двое детей).Коронавирус был лабораторно подтвержден у одного сотрудника школы №12 и сотрудника школы №19. Классы в этих образовательных учреждениях не закрыты. Так же в детском саду №6 округа закрыты сразу две группы. Одна на карантин по коронавирусу, вторая по ОРВИ, — сообщают коллеги с интернет-порталаМуром24.рф.