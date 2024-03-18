Жительница Коврова управляла автомобилем, имея поддельное удостоверение. Выяснилось это, когда она нарушила правила дорожного движения и попала в аварию. Как сообщили в прокуратуре

Жительница Коврова управляла автомобилем, имея поддельное удостоверение. Выяснилось это, когда она нарушила правила дорожного движения и попала в аварию. Как сообщили в прокуратуре области, ДТП произошло 23 января этого года. Обвиняемая находилась за рулем авто «Киа Спортедж», при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу приближающемуся автомобилю «Ауди», который в результате столкнулся с автомобилем «УАЗ».