Все найденные нарушения должны исправить

Все найденные нарушения должны исправитьКомиссия под руководством прокурора области Игоря Пантюшина провела проверку во Владимирском централе.Главный владимирский прокурор осмотрел состояние камер, режимных корпусов, столовую, медико-санитарную часть и отряд по хозяйственному обслуживанию тюрьмы.Он также провел беседу с заключенными по вопросам условий содержания, получил объяснения должностных лиц спецучреждения.Руководству тюрьмы указали на необходимость улучшения материально-бытовых условий содержания осужденных. Есть нарекания к медицинскому обслуживанию. Кроме того, в тюрьме должны улучшить работу по предоставлению свиданий адвокатов с заключенными.Начальнику УФСИН России по Владимирской области подготовлено представление. Прокурор будет следить за исполнением требований.