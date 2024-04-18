Проводив мать на работу, 37-летний житель Покрова принимал гостей. Те приходили с подарками – приносили с собой наркотики. В квартире посетителей ждали все “удобства”: шприцы, емкости

Проводив мать на работу, 37-летний житель Покрова принимал гостей. Те приходили с подарками – приносили с собой наркотики. В квартире посетителей ждали все “удобства”: шприцы, емкости и кресла, где можно расслабиться. Как рассказали в прокуратуре, жителя Покрова обвиняют в организации притона. По версии следствия, с января по июль 2023 года мужчина принимал дома наркоманов. Фигурант