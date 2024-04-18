Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» и представители управляющих организаций договорились об усилении взаимодействия в сфере качества предоставления услуг.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» и представители управляющих организаций договорились об усилении взаимодействия в сфере качества предоставления услуг. На встрече стороны обсудили вопросы передачи показаний, онлайн-сервисы и ремонтную кампанию 2024 года.Также было решено разработать памятку с указанием сроков поверки общедомовых приборов учета тепловой энергии и рассмотреть возможность отправки ответных сообщений о принятии показаний.«Несмотря на то что у нас налажена обратная связь по электронным каналам, формат прямого общения помогает лучше понимать запросы клиентов и оперативно принимать решения для устранения возникающих проблем», - подчеркнул директор по биллингу и клиентскому сервису Денис Никулин.Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» готовы проводить аналогичные встречи на регулярной основе, а также выезжать на общедомовые собрания по запросу старших по домам и представителей управляющих организаций. Для этого желающим необходимо написать в личные сообщения официальной группы филиала в социальной сети Вконтакте (), задать свой вопрос и оставить контактные данные.Реклама.