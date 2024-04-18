Губернатор Александр Авдеев пообщался с пациентами и проверил работу новой детской поликлиники в Муроме. Она открылась в феврале этого года и прикреплена к районной больнице. На ее

Губернатор Александр Авдеев пообщался с пациентами и проверил работу новой детской поликлиники в Муроме. Она открылась в феврале этого года и прикреплена к районной больнице. На ее строительство из областного бюджета направили более 400 миллионов рублей. Поликлиника готова принимать по 350 пациентов в день. Предусмотрено 14 участков. На них обслуживаются 12 890 детей. Татьяна Пивикина,