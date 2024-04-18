В сосудистом центре провели работу по имплантации двухкамерного электростимулятора.

Как сообщили в группе Александровской РБ, новый вид операции освоили хирурги Александровского регионального сосудистого центра.Мужчина с полной блокадой сердца, который раньше отправился бы в областную больницу или в больницу №4 Владимира, теперь получил временный кардиостимулятор прямо в местном отделении. Ранее пациенты оставались в реанимации, где стимуляторы устанавливали и забирали врачи санавиации из Владимира. Теперь в отделении доступны двухкамерные кардиостимуляторы.