Председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова провела прием граждан Одна из затронутых тем...

Председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова провела прием гражданОдна из затронутых тем - развитие студенческих отрядов региона. Движение становится все более массовым: только за месяц к нему присоединились более 500 учащихся вузов и колледжей.Ольга Хохлова пообещала рассмотреть возможность поправок в областной закон о поддержке студенческих отрядов. И подключить к этому, в том числе, Молодежную думу.Также на прием к спикеру областного парламента обратились представители общественной организации детей-инвалидов и их родителей "Дети-ангелы". Они попросили посодействовать в открытии социальной фотовыставки.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Именно показать эмоции родителей и детей, которые воспитывают таких детишек. Которые трогательно, заботливо относятся к ним. Действительно, важно это направление. Мы откроем выставку и у нас - в администрации Владимирской области.