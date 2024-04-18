Современный сверхмощный томограф фирмы Philips IncisiveCT на 128 срезов совсем скоро установят в ОДКБ. Об этом рассказали в пресс-службе больницы. С помощью этого аппарата появится возможность

Современный сверхмощный томограф фирмы Philips IncisiveCT на 128 срезов совсем скоро установят в ОДКБ. Об этом рассказали в пресс-службе больницы. С помощью этого аппарата появится возможность проводить высокоинформативную диагностику патологии разных органов и с систем легких и бронхов, органов малого таза, брюшной полости и забрюшинного пространства, центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и костно-суставной систем у детей.