Владимирцы делятся в соцсетях первыми кадрами «тихой охоты»
В лесу пошли сморчки, - грибники...
Владимирцы делятся в соцсетях первыми кадрами «тихой охоты»
В лесу пошли сморчки, - грибники насобирали целую корзину.
В комментариях другие любители грибов пытаются "расколоть" авторов фото, где такие чудесные места, но те секреты не раскрывают. "Партизаны", - отвечают пользователи.
Также был найден редкий "ведьмин котелок" или "молодильный" гриб. Бытует поверье, что если его содержимое выпить, будешь здоров два года. Это неправда - гриб несъедобен.