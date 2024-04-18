Владимирцы делятся в соцсетях первыми кадрами «тихой охоты» В лесу пошли сморчки, - грибники...

Владимирцы делятся в соцсетях первыми кадрами «тихой охоты»В лесу пошли сморчки, - грибники насобирали целую корзину.В комментариях другие любители грибов пытаются "расколоть" авторов фото, где такие чудесные места, но те секреты не раскрывают. "Партизаны", - отвечают пользователи.Также был найден редкий "ведьмин котелок" или "молодильный" гриб. Бытует поверье, что если его содержимое выпить, будешь здоров два года. Это неправда - гриб несъедобен.