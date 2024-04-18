Во Владимире осужден сотрудник филиала ОАО «РЖД», похитивший денежные средства...

Во Владимире осужден сотрудник филиала ОАО «РЖД», похитивший денежные средства компанииОктябрьским районным судом города Владимира осужден второй участник преступления по факту хищения денежных средств ОАО «РЖД», выделенных на укладку части кабельной сети на железнодорожных переездах."Установлено, начальник структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» вступил в преступный сговор с директором ООО «Жанна» - субподрядчиком строительно-монтажных работ, на хищение денежных средств, предназначенных для укладки части кабельной сети на двух участках железнодорожных переездов", - рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда.Директор фирмы, используя свое служебное положение и, скрывая факт невыполнения работ по укладке части кабельных сетей, дал указание своему подчиненному сотруднику - главному инженеру, неосведомленному о преступном умысле, подписать акты освидетельствования скрытых работ.В результате совместных преступных действий со стороны директора ООО «Жанна» и начальника ОАО «РЖД» были представлены документы, содержащие не соответствующие действительности сведения в части укладки кабельных сетей на двух железнодорожных переездах Горьковской железной дороги. Кроме того были перечислены денежные средства за фактически невыполненные работы в сумме 335 238 рублей, которыми соучастники преступления распорядились по своему усмотрению."Подсудимый заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, в ходе предварительного расследования изобличил соучастника преступления, возместил ущерб, в судебном заседании вину признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судопроизводства", - отметили в суде.За совершенное преступление назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.В отношении руководителя организации – субподрядчика ранее также вынесен обвинительный приговор, сообщили в Следственном комитете по Владимирской области.Приговор в законную силу не вступил.Фото: СУ СК России по Владимирской области