По данным владимирских синоптиков, сегодня с 17 часов ожидается сильный ветер и дождь. В отдельных районах обещают грозу, предупредили в мэрии. Дождь должен закончиться завтра около 6 часов

По данным владимирских синоптиков, сегодня с 17 часов ожидается сильный ветер и дождь. В отдельных районах обещают грозу, предупредили в мэрии. Дождь должен закончиться завтра около 6 часов утра, но сильный ветер сохранится. Его порывы могут достигнуть 15-20 метров в секунду. При этом температура воздуха повысится в пятницу до 17 градусов, а в субботу понизится