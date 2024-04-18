В областном МЧС прошло заседание по весеннему половодью и пожароопасному сезону. Самый важный вопрос – это, конечно, не стихающее половодье. На дату проведения заседания подтопленными

В областном МЧС прошло заседание по весеннему половодью и пожароопасному сезону. Самый важный вопрос – это, конечно, не стихающее половодье. На дату проведения заседания подтопленными остаются 206 приусадебных участков и 3 участка автомобильной дороги по Владимирской области. В подтопленной зоне проживает 251 человек, из них – 31 ребенок. В Клязьме уровень воды постепенно снижается, за