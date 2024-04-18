Во Владимирской области водителя, сбежавшего с места ДТП, лишили водительских прав Около 7 утра 10...

Во Владимирской области водителя, сбежавшего с места ДТП, лишили водительских правОколо 7 утра 10 апреля 2024 года в Суздальском районе Владимирской области на автодороге Р-132 водитель автомобиля марки «Kia» совершил наезд на бетонное ограждение. В результате аварии бетонные блоки отлетели в автомобиль «Skoda» на встречной полосе движения.Автомобиль марки «Skoda» получил механические повреждения, автомобиль марки «Kia» также получил механические повреждения и загорелся, а его водитель скрылся с места ДТП.16 апреля 2024 года сотрудниками ГИБДД по Суздальскому району был установлен водитель автомобиль марки «Kia». Им оказался житель Ивановской области. В отношении указанного гражданина составлен протокол об административном правонарушении и направлен на рассмотрение в суд.В итоге скрывшемуся с места аварии назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 2 месяца - оставление водителем места ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе Суздальского районного суда.Постановление в законную силу не вступило.Фото: freepik.com