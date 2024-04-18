Водителя из Ивановской области лишили прав на 1 год 2 месяца за оставление места ДТП. 10 апреля мужчина на своей «Киа» влетел в бетонное ограждение, которое отлетело в «Шкоду», ехавшую по

Водителя из Ивановской области лишили прав на 1 год 2 месяца за оставление места ДТП. 10 апреля мужчина на своей «Киа» влетел в бетонное ограждение, которое отлетело в «Шкоду», ехавшую по встречной полосе. Это произошло на 274 километре трассы Р-132 в Суздальском районе. Оба авто получили механические повреждения, а «Киа» еще и загорелась. Водитель не