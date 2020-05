Южнокорейский футбольный клуб Сеул оригинально подошел к решению проблемы с отсутствием болельщиков на трибунах из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19.

Южнокорейский футбольный клуб "Сеул" оригинально подошел к решению проблемы с отсутствием болельщиков на трибунах из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19.Во время матча второго тура чемпионата страны с "Кванчжу" хозяев поля поддержали 30 кукол от компании по производству товаров для взрослых. При этом манекены, 25 из которых женские, были размещены на трибуне с соблюдением дистанции и в масках.2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL— Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020"Сеул" одержал победу с минимальным счетом – 1:0. После игры в клубе принесли извинения, заявив, что не знали, чем занимается их новых спонсор.