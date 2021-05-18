Создание школы благословил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Владимирская епархия . На просветительских занятиях ждут жителей, которые хотят побороть в себе зависимость от алкоголя и наркотиков.Курс из 10 практик пройдёт по будням с 24 мая по 4 июня с 19:00 до 21:00. Вести занятия будет священник Антоний Белов.Желающих ждут в актовом зале библиотеки Владимирской семинарии в Богородице-Рождественском монастыре, расположенной на улице Большая Московская, дом №68.В епархии уточняют, что с собой нужно принести лишь тетрадь и ручку.Добавим, что создание школы благословил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.