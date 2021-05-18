Мемориальная доска – в честь погибшего выпускника. Александр Никитин учился во владимирском лицее-интернате №1. После девятого класса поступил в профессиональное училище и в 1985-м был

Мемориальная доска – в честь погибшего выпускника. Александр Никитин учился во владимирском лицее-интернате №1. После девятого класса поступил в профессиональное училище и в 1985-м был призван в Вооруженные силы СССР. В мае 86-го его направили в Афганистан. В том же году он погиб, исполняя интернациональный долг. Герою было 19 лет. Доску в память о выпуснике