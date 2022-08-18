Обсудили проблемы города в рамках региональной программы действий. Общественники Владимира решили...

Обсудили проблемы города в рамках региональной программы действий. Общественники Владимира решили внести свои инициативы и предложения в документ, который определит развитие области на ближайшие годы. Екатерина Васильева расскажет подробнее.Как сделать город комфортнее, а жизнь владимирцев лучше? Владимирские общественники снова пытаются найти ответы на эти вопросы, но уже в рамках не городской, региональной программы развития.Андрей Шохин, глава г. Владимира:- Мы сейчас формируем ту программу, с которой пойдет область дальше. Она затрагивает все сферы деятельности, которые только есть в городе Владимире. Мы, с одной стороны, каждый ведем свое направление, с другой стороны, мы, действительно, одна большая дружная команда.Анна Белянина - директор школы номер два - рассказывает, что в прошлом году в областном центре 47 студентов получили дипломы учителей математики. Но никто из них не пришел работать в школы Владимира. Двухлетнюю программу поддержки молодых учителей необходимо расширить.Анна Белянина, директор школы №2 г. Владимира:- Вот наше предложение, Андрей Станиславович, заключается в том, чтобы выступить с инициативой и продлить этот срок до пяти лет. С сохранением статуса молодого специалиста, в соответствии с сохранением данного должностного оклада.У предпринимателей похожий запрос - нужны рабочие кадры, например, по специальности «Пищевая промышленность».Рамиль Батдалов, директор департамента стратегии и развития АО "АБИ Продакт":- Предложение создать на уровне техникумов, колледжей, специальные программы, направленные на обучение сотрудников, создание новых сотрудников под запросы пищевой промышленности, в данном случае под запрос «АБИ Продакт».От кадровых вопросов - к проблеме благоустройства. Благодаря программе "Комфортная городская среда", во Владимире отремонтированы уже десятки дворов. Общественники настаивают: время выходить на новый уровень. Возможно, с привлечением и областных средств.Елена Кузнецова, представитель управляющей компании улицы Безыменского, 18А:- В рамках развития этой программы делать не только благоустройство дорог и тротуаров, а также все это делать в комплексе. То есть с детским площадками, с новым освещением, зонами отдыха, спортивными площадками.Практически каждый второй запрос от общественников связан с увеличением финансирования в той или иной сфере. Экология, спорт, культура. Члены инициативной группы уверены: перед городом и регионом открываются новые возможности. Все, кто болеет за родной край, настроены только на движение вперед.Екатерина Васильева, Семен Карпов.«Вести-Владимир»