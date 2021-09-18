Первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига провёл рабочую встречу в посольстве Объединённых Арабских Эмиратов с Послом Мухаммадом Ахмадом Аль-Джабером. Об этом ..

Первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига провёл рабочую встречу в посольстве Объединённых Арабских Эмиратов с Послом Мухаммадом Ахмадом Аль-Джабером. Об этом госслужащий рассказал у себя в соцсетях.«Хочется поблагодарить Посла и его команду за конструктивный диалог. Обсудили расширение экономического сотрудничества между нашим регионом и ОАЭ», - написал Александр Александрович «Вконтакте».В ближайшее время на базе посольства будет организована презентация владимирских предприятий в сфере промышленности, деревопереработки, сельского хозяйства, фармацевтики, IT и высоких технологий.«Рассмотрели возможность привлечения средств инвесторов из ОАЭ в предприятия и инфраструктурные проекты на территории области. Затронули и тему туризма», - резюмировал замгубернатора.