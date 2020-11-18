"Владимиртеплогаз" завершает масштабные работы в Муроме и строительство котельной в посёлке Новый Суздальского района. Это лишь часть инвестиционной программы , итоги которой компания будет подводить в декабре.

Владимиртеплогаз" завершаетмасштабные работы в Муромеи строительствокотельнойв посёлке Новый Суздальского района. Это лишь частьинвестиционной программы , итоги которойкомпаниябудет подводить в декабре.Новаякотельная в посёлке Новом Суздальского района выросла на глазах местных жителей буквально за пару месяцев. Строительство назрело давно, здание старого источника тепла было введено в эксплуатацию в далёком 1978-м, в этом году износ составил почти 90%. Тянуть было нельзя.Павел Едигарев, технический директор ООО «Владимиртеплогаз»:- Самый главный вопрос был - закончить строительство до зимы. Мы в прямом смысле следили за каждым шагом наших подрядчиков, были установлены камеры, на территории котельной и за её пределами.))Сейчас в котельной установлено всё необходимое оборудование, ведётся работа по подключению к газу. Благоустройство прилегающей территории также подходит к завершению. 450 семей и 5 организаций, в том числе детский сад, встретят эту зиму спокойно. Жителям Мурома придётся ждать чуть дольше, но и работы здесь проводятся куда масштабнее.Алексей Загладин, директор Муромского филиала ООО "Владимиртеплогаз":- Данный участок очень важен для города, потому что рядом плотная жилая застройка, здесь же проезжая часть, которая включает автобусные маршруты, поэтому всячески торопим подрядчика, чтобы работы были закончены в короткие сроки))Участок сетей на Советской улице много лет считался одним из самых проблемных. Постоянные аварии, раскопы и остановки подачи тепла нервировали жителей. Как и на многих территориях присутствия, ветхие трубы достались "Владимиртеплогазу" в "наследство" после заключения концессионного соглашения. На реконструкцию всей инфраструктуры понадобятся годы, но людям тепло нужно уже сегодня.Александр Королев, генеральный директор ООО «Владимиртеплогаз»:- Этот участок с очень высоким процентом износа, неоднократно здесь происходили аварии. Изначально реконструкция была запланирована в инвестпрограмме на 23 год, но по просьбе города и ради удобства жителей мы решили закончить работы досрочно.Котельная в Новом и теплотрасса в Муроме завершают объёмный список работ, проведённых компанией в 2020 году. Всего было заменено 29 км тепловых сетей, осуществлён капитальный ремонт 12 зданий котельных и ЦТП, четырёх дымовых труб. 183 источника теплоснабжения и более 1500 км тепловых сетей прошли плановые ремонты.Дарья Давыдова, Вести Владимир.