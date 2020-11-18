В декабре прошлого года женщина на территории торгового комплекса упала и получила травму руки.

С торгового центра «Мегаторг» в пользу жительницы областного центра суд взыскал расходы на лечение и компенсацию морального вреда.В декабре прошлого года женщина на территории торгового комплекса «Мегаторг», которая не была очищена от тонкого слоя льда и не посыпана песком или противогололедной смесью, упала и получила травму руки. Пострадавшая около двух месяцев находилась на амбулаторном лечении в медучреждении. Руководство ТЦ не приняло никаких мер по досудебному урегулированию.Решением суда исковые требования пострадавшей удовлетворены частично. С ООО «Мегаторг» взысканы расходы на лечение, а также компенсация морального вреда в размере 80 тысяч рублей.