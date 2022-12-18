17 декабря в селе Глебовское Суздальского района произошло ДТП. Как сообщили 6 каналу в пресс-службе МВД области, авария произошла в 13:30 на 251 км трассы Р-132 “Золотое кольцо”. По

17 декабря в селе Глебовское Суздальского района произошло ДТП. Как сообщили 6 каналу в пресс-службе МВД области, авария произошла в 13:30 на 251 км трассы Р-132 “Золотое кольцо”. По предварительной информации, водитель Рено 68 года рождения, двигаясь от Иваново в сторону Владимира, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ниссаном