Используя популярный мессенджер, фигурант под предлогом продажи обуви завладел деньгами местного жителя.

В конце марта текущего года в УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о мошенничестве, совершенном в отношении местного жителя – воспользовавшись выгодным предложением, потерпевший заказал кроссовки в популярном мессенджере. Договорившись с продавцом, он перевел деньги на указанный им счет, однако, обувь так и не получил. Продавец перестал выходить на связь.Сумма причиненного ущерба составила 8 500 рублей.Оперуполномоченные уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность злоумышленника, 18-летнего жителя соседнего региона, а так же, что он находится за пределами Владимирской области.Фигурант был задержан на территории Московской области. В содеянном он сознался, пояснив, что изначально не планировал отправлять никакой товар.Следователем СУ УМВД России по городу Владимиру в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).