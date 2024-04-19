С ребятами встретились инспекторы ПДН и ДПС.

В регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор», направленное на предупреждение вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность. В рамках мероприятия сотрудники Отделения МВД России по Гороховецкому району совместно с работниками ЦЗН Гороховецкого района провели встречу со школьниками.Беседуя с ребятами, инспектор по делам несовершеннолетних рассказала о правилах поведения дома и на улице, о том, как правильно вести себя с незнакомцами и что делать, если, например, нашли чужую банковскую карту. Отдельно инспектор затронула тему пагубного влияния наркотиков и алкоголя на здоровье и то, как это может отразиться на будущей жизни.Инспектор ДПС рассказала ребятам о важности соблюдения Правил дорожного движения, о правилах безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности и о том, с какого возраста разрешено управлять различными видами мототранспорта.Сотрудники полиции отдельное внимание уделили теме ответственности за совершение различного рода правонарушений и о мерах так называемого «комендантского часа».Работники филиала ЦЗН ВО «Гороховецкий» подготовили для ребят видеоролик о том, что такое конфликтные ситуации и как их избежать. Побеседовали о том, как контролировать негативные эмоции и справляться с ними.Встреча прошла в дружеской обстановке, ребята смогли задать интересующие их вопросы, на которые получили компетентные ответы.