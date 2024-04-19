В Меленковском районе полицейские приняли участие в родительском собрании, где обсудили вопросы профилактики потребления запрещенных веществ.

На территории региона проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Чистое поколение», цель которого - профилактика правонарушений среди подростков, предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и ответственности за их незаконный оборот.В рамках акции сотрудники ОМВД России по Меленковскому району совместно с представителями местной администрации провели родительское собрание в школе.До присутствующих довели информацию о последствиях влияния на организм наркотических средств, о недопустимости бесконтрольного времяпровождения подростками, в том числе в сети Интернет, важности постоянного участия родителей в жизни детей. Отдельно в ходе беседы остановились на юридической ответственности за немедицинское потребление и оборот наркотиков.В завершение встречи сотрудники полиции ответили на вопросы и напомнили номера телефонов, по которым любой гражданин может сообщить о ставших ему известными фактах незаконного оборота наркотиков.