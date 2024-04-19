В Коврове полицейские оказали содействие в организации ежегодной традиционной игры «Зарничка», а в Меленках провели профилактическую беседу на тему безопасности на дороге.

Во Владимирской области сотрудники Госавтоинспеции регулярно проводят занятия, игры, акции и профилактические беседы для детей и их родителей, направленные на повышение уровня знаний подрастающего поколения о правилах дорожного движения и безопасном поведении на дороге.Так, накануне госавтоинспекторы МО МВД России «Ковровский» приняли участие в подготовке и проведении этапа по безопасности дорожного движения ежегодной традиционной игры «Зарничка» среди учащихся 3-4 классов.В этом году в соревновании приняли участие не только дети, но и их родители.На этапе «Красный, желтый, зеленый» детям было предложено ответить на вопросы по Правилам дорожного движения, а родителям решить тесты на знание требований дорожной безопасности. Командам было важно ответить правильно на максимальное количество вопросов за минимальное количество времени.По итогам соревнований самыми грамотными знатоками Правил дорожного движения стали команды школ № 21, 14 и 8, занявшие призовые места этапа.А в Меленках сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Меленковскому району провели для воспитанников Ляховского детского дома профилактическую беседу на тему ««Безопасность на дороге!» В ходе встречи Госавтоинспекторы рассказали учащимся о том, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте, донесли информацию о детских удерживающих устройствах для автотранспорта и необходимости их использования. Полицейские обсудили с детьми и правила безопасного передвижения на велосипедах, электросамокатах, мототехнике, роликах и других видах транспорта, а также напомнили о том, что с ранних лет необходимо соблюдать правила дорожного движения.Воспитанники с интересом слушали сотрудников полиции и сами задавали интересующие вопросы.В конце встречи стражи порядка пожелали ребятам быть осторожными на дороге, а те, в свою очередь, поблагодарили сотрудников за интересную и содержательную беседу и пообещали всегда помнить и соблюдать правила дорожного движения.