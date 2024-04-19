Инспекторы ПДН побеседовали с учащимися на тему ответственности за совершение противоправных деяний.

Во Владимирской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор».Накануне в рамках мероприятия сотрудниками ОМВД России по Петушинскому району были проверены несовершеннолетние и семьи, состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел. В образовательных учреждениях полицейские провели мероприятия и беседы по формированию негативного отношения подростков к противоправному поведению.Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петушинскому району совместно с представителями администрации и Петушинского комплексного центра социального обслуживания населения провели ряд встреч с учениками средних классов Костерёвской средней общеобразовательной школы № 1 и Липенской школы в поселке Труд.В рамках классных встреч обсуждались различные аспекты поведения молодежи. Особое внимание в ходе бесед было уделено ответственности за совершение преступлений и административных правонарушений. Кроме того, была затронута тема вреда от потребления алкоголя и наркотиков и их влияния на здоровье и социальное благополучие человека. Повышенное внимание в ходе встреч спикеры уделили проблеме экстремизма в молодежной среде, рассказали ребятам, с чем можно столкнуться на просторах сети Интернет и как не оказаться вовлечёнными в противоправную деятельность, например, по неосторожности разместив информацию, противоречащую законодательству и расценивающуюся как экстремизм. В дополнение к рассказу стражей порядка во время встреч ребятам были продемонстрированы видеоролики профилактического характера.А в Кольчугино инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кольчугинскому району провели профилактические беседы с учащимися «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната» и студентами Кольчугинского политехнического колледжа. Стражи порядка рассказали учащимся об ответственности за совершение противоправных деяний, а также призвали критично относится к информации, публикуемой в сети Интернет и быть внимательными при общении с незнакомцами в социальных сетях.Особое внимание в ходе бесед уделялось разговору о правонарушениях и преступлениях, за которые несовершеннолетние могут быть привлечены к ответственности, а также понятию «комендантский час».Встречи прошли в дружеской обстановке, ребята задавали спикерам интересующие их вопросы, на которые получали компетентные ответы.