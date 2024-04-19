Накануне «Правовой поезд» побывал в Гороховецком районе.

Жители посёлков Чулково, Галицы и деревни Быкасово Гороховецкого района встретились с участниками «Правового поезда» - социального проекта, инициированного уполномоченным по правам человека по Владимирской области. Проект дает возможность людям, проживающим в сельской местности, получить квалифицированную юридическую помощь по разного рода проблемным вопросам. Каждый раз в составе «Правового поезда» присутствуют представители сразу нескольких региональных ведомств и учреждений, а также органов власти.В этот раз поступившие вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел, помогал решать заместитель начальника Управления обеспечения охраны общественного порядка регионального УМВД подполковник полиции Евгений Куликов.Большинство вопросов, с которыми в этот раз обратились местные жители, касались социальной и коммунальной сферы.Нескольким заявителям удалось помочь в ходе приёма, разъяснив нормы права и выработав с соответствующими инстанциями порядок действий, остальные обращения граждан участники «Правового поезда» приняли в работу.