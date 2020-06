Компания Apple, скорее всего, вновь не пустит в App Store новое приложение Facebook, позволяющее играть в казуальные игры

Компания Apple, скорее всего, вновь не пустит в App Store новое приложение Facebook, позволяющее играть в казуальные игры. Ранее цензоры магазина отклоняли Facebook Gaming уже пять раз, ссылаясь на нарушение правил магазина.Как пишет The New York Times, за прошлый год App Store сгенерировал огромную выручку - $15 миллиардов, а немалую часть доходов принесли именно игры. При этом оформлять подписки на приложения вне собственного магазина Apple запрещает, оставляя себе 15-30% с каждой покупки.По данным издания, в Apple опасаются, что Facebook Gaming откроет пользователям iPhone и iPad доступ к витрине магазина, который принадлежит и управляется Facebook. В результате заработок, который будут приносить простые игры вроде Words with Friends (как "Скраббл") и Uno ("Уно"), может пройти мимо Apple.На прошлой неделе власти Евросоюза инициировали два антимонопольных расследования в отношении Apple. Их цель - выяснить, нарушают ли требования App Store к сторонним разработчикам, согласно которым компания взимает до 30% со всех встроенных покупок, европейское законодательство о конкуренции.Ранее с критикой в отношении распределения доходов от цифровых продаж в App Store обрушились многие крупные игроки, включая Epic Games (разработчика самой популярной в мире сетевой видеоигры Fortnite) и Match Group, владеющей сервисом знакомств Tinder. Поддержал критиков и Павел Дуров, назвавший налог Apple "безумным".