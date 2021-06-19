Сегодня музыкальный мир перегружен.

Сегодня музыкальный мир перегружен. Музыка доступна на многих платформах, и выбрать можно из тысячи артистов. Вспомним про виниловые пластинки. Раньше каждую композицию слушали как произведение искусства. Да и звук был другим. В нашем регионе тоже есть любители винила. С нами на связи Виктор Львов.Витя, чем тебе лично так нравятся пластинки? Теплый звук, атмосфера, коллекционирование? И сложно ли их сейчас искать?- Много факторов может повлиять на любовь к винилу. Когда ставишь пластинку, может показаться, что музыкант поет прямо перед тобой. Как будто Элвис воскрес, Цой не разбивался на москвиче, будто группа Ария собралась снова в золотом составе. Пластинки связаны с моим детством. Я их услышал лет в 10 первый раз, подержал в руках. Это была пластинка группы "Черный кофе", альбом "Переступи порог" с их хитом "Владимирская Русь". Сейчас магазины наводнили китайские проигрыватели, но они больше для эстетики. Опять же, эстетика привлекает. Пластиночку поставил, всё там написано, можно подержать этот конверт в руках. Наверное, молодых это и подкупает. Ведь даже молодые музыканты сейчас выпускают свои альбомы на виниле. Та же Монеточка выпустила свой альбом на виниле. И он очень концептуально сделан. И сейчас мы переживаем Ренессанс винилового звука, достать пластинки не составляет труда. Интернет-магазинах есть переиздания пластинок, без проблем можно купить. А если гоняться за экземплярами 40-летней давности, пожалуйста, есть аукционы со всего мира в твоем распоряжении. И сейчас, чтобы приобщиться к ламповому виниловому звуку, предлагаю послушать композицию Элвиса Пресли..Виктор, спасибо за музыкальную паузу. Думаю, многие владимирцы задумались, чтобы достать старые проигрыватели с дачных чердаков.