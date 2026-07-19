Субботний день у ребят из поисково-спасательного отряда города Владимира был жарким во всех смыслах. 18 июля в 6.35 утра в опасности оказался 4-летний ребёнок. Пока мама где-то гуляла, малыш

Субботний день у ребят из поисково-спасательного отряда города Владимира был жарким во всех смыслах. 18 июля в 6.35 утра в опасности оказался 4-летний ребёнок. Пока мама где-то гуляла, малыш забрался на подоконник. Днём ребята полтора часа откапывали камерунца, которого завалило грунтом в траншее. Утром – маленький ребёнок в окне. 6.35. Нетрезвый (даже не отец) спит,