Завтра состоится внеочередное заседание СНД.
Мэр Владимира Андрей Шохин уже завтра может сложить свои полномочия. По информации «33Live.Ru», 20 сентября горсовет планирует назначить врио главы города.
На сайте горадминистрации появился анонс о внеочередном заседании Совета народных депутатов, которое состоится во вторник в 10 утра. Однако повестка не опубликована.
По данным редакции, в связи с переходом на пост сенатора Совета Федерации Андрей Станиславович может уже завтра объявить о своём уходе, а депутаты назначить преемника.
В пресс-службе горсовета информацию не подтвердили, но и не опровергли.