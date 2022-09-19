Завтра состоится внеочередное заседание СНД.

Мэр Владимира Андрей Шохин уже завтра может сложить свои полномочия. По информации «33Live.Ru», 20 сентября горсовет планирует назначить врио главы города.На сайте горадминистрации появился анонс о внеочередном заседании Совета народных депутатов, которое состоится во вторник в 10 утра. Однако повестка не опубликована.По данным редакции, в связи с переходом на пост сенатора Совета Федерации Андрей Станиславович может уже завтра объявить о своём уходе, а депутаты назначить преемника.В пресс-службе горсовета информацию не подтвердили, но и не опровергли.