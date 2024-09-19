Новая изоляция появилась в микрорайоне Энергетик на улицах Северная и Энергетиков.
С начала 2024 года Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» обновил в областном центре более 1200 м тепловой изоляции на теплосетях, проложенных надземным способом.
Новая изоляция появилась в микрорайоне Энергетик на улицах Северная и Энергетиков.
Замена обветшавшего изоляционного материала проводится ежегодно. Эти мероприятия позволяют защитить трубопровод от агрессивного влияния факторов внешней среды, снижают тепловые потери при транспортировке тепловой энергии для потребителей, а также сохраняют безопасную для человека температуру наружной поверхности трубопровода.
В работах используются универсальная высокотемпературная изоляция XOTPIPE SP 100 и минеральная базальтовая вата со стеклотканью и защитным слоем. Кроме того, для продления срока эксплуатации труб применяется современный высокопрочный волокнистый утеплитель с фольгированным наружным слоем.
Владимирский филиал «Т Плюс» убедительно просит горожан не нарушать целостность новой тепловой изоляции. О фактах ее хищения, разрушения и прочих проявлениях вандализма сообщать на Единый портал Тепловой справочной службы Владимирских тепловых сетей филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» по телефону (4922) 77-34-26.
О группе «Т Плюс»
Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платежные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч.
В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек.
Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.
О филиале «Владимирский»
Филиал «Владимирский», работающий в составе группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы во Владимире, Иванове, Юрьев-Польском и Юрьев-Польском районе.
В состав филиала входят:
Владимирская ТЭЦ-2.
Владимирские тепловые сети (32 котельных, 672 км тепловых сетей в однотрубном исчислении (в т.ч. 94,94 км магистральных).
Юрьев-Польские тепловые сети – 19 котельных, 78 км тепловых сетей в однотрубном исчислении.
Ивановские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
Ивановские городские тепловые сети – 157 км магистральных тепловых сетей в однотрубном исчислении.
Совокупная установленная электрическая мощность – 1066 МВт.
Совокупная установленная тепловая мощность – 2763,7 Гкал/ч
Совокупная длина теплосетей – 907 км в однотрубном исчислении.
Общая численность сотрудников – 1516 человек.
ПАО «Т Плюс»
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