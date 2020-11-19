Договор с подрядчиком на выполнение работ по строительству Рпенского проезда во Владимире заключили 18 ноября.

Договор с подрядчиком на выполнение работ по строительству Рпенского проезда во Владимире заключили 18 ноября. На строительстве в настоящее время задействованы 35 человек и 9 единиц техники. До конца года планируется выполнить работы по выносу основных осей автомобильной дороги и инженерных коммуникаций, расчистить полосы отвода от лесонасаждений, построить временные здания и сооружения, провести переустройство тепловых сетей, паропровода, водопровода.Эта дорога крайне необходима жителям областного центра, она позволит избавить восточную часть города от пробок. Рпенский проезд выступит дублёром перегруженной Добросельской улицы Владимира. На строительство Рпенского проезда в октябре этого года были выделены федеральные средства из резервного фонда Правительства РФ.