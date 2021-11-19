Ситуация с ковид-19 в регионе остается непростой. Но стабилизируется. Цифры по заболевшим пусть...

Ситуация с ковид-19 в регионе остается непростой. Но стабилизируется. Цифры по заболевшим пусть незначительно, но все же идут вниз. 320 новых случаев за сутки. Это стало возможным и благодаря вакцинации отдельных категорий граждан.Владимирская область вошла в число регионов с обязательной вакцинацией для студентов. Такие правила действуют еще в 15 регионах страны. Коллективный иммунитет жителей Владимирской области в основном обеспечивают пожилые люди. Полный курс прошли 35% населения. Среди граждан 65+ прививки уже сделал каждый второй. А владимирцы трудоспособного возраста привились только в 39 процентах случаев. Напомню, достичь планки в 80 процентов вакцинации необходимо до 13 декабря.