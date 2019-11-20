А с 1 января 2020 года льготный проезд в городском общественном транспорте будет осуществляться только по льготным транспортным картам.

Более 30 тысяч льготников получили транспортные карты во Владимире. В мэрии считают, что переход на такую форму оплаты проезда можно назвать успешным. Тем не менее, бумажные проездные проживут ещё как минимум до конца года. Для удобства жителей глава администрации города Владимира Андрей Шохин распорядился продлить переходный период.А с 1 января 2020 года, учитывая, что горожане поддержали новую систему, льготный проезд в городском общественном транспорте будет осуществляться только по льготным транспортным картам. Поэтому пассажирам-льготникам, которые еще не получили свои персональные транспортные карты, нужно забрать их по месту подачи заявления - либо в одном из многофункциональных центров города Владимира, либо в центральном офисе компании «Владикард» на Мира, 34.